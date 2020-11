Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung durch Zukleben eines Haustürschlosses in der Frankenholzer Straße Bexbach

BexbachBexbach (ots)

Am 05.11.2020 kam es im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 08:30 Uhr in der Frankenholzer Straße in Bexbach zu einer Sachbeschädigung, indem ein bislang unbekannter Täter das Haustürschloss eines Mehrfamilienhauses mittels einer unbekannten Substanz bzw. Flüssigkeit verschmutzte. Der Schließzylinder verklebte hierbei so stark, dass es für seinen eigentlichen Gebrauch nicht mehr genutzt werden konnte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

