Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel-Aßweiler

BlieskastelBlieskastel (ots)

In der Nacht vom 03.11.2020 auf den 04.11.2020 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die Saar-Pfalz-Straße (B 423) in Blieskastel-Aßweiler in Fahrtrichtung Mandelbachtal. Ca. 50 m vor dem dortigen Kreisverkehr kollidierte das unfallverursachende Fahrzeug aus derzeit unbekannten Gründen mit einer Straßenlaterne. Der Verursacher flüchtete im Anschluss an das Unfallgeschehen unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Straßenlaterne wurde leicht beschädigt.

Hinweise zu dem Unfallgeschehen bitte an die Polizeiinspektion Homburg, Tel. 06841 1060.

