Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an einer Hauswand in der Birkensiedlung in Homburg

HomburgHomburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 30.10.2020, bis Dienstag, 03.11.2020, wurde in der Straße "An den Birken" in Homburg durch Unbekannte die Fassade eines Einfamilienhauses mit rohen Eiern beworfen und dadurch erheblich verunreinigt. Die Hausfassade bedarf nun eines neuen Anstrichs.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

