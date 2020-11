Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Homburg-Jägersburg: Verkehrsunfallgeschädigte gesucht

HomburgHomburg (ots)

Am 30.10.2020 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kleinottweiler Straße in Homburg-Jägersburg. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw Opel Astra die Kleinottweiler Straße, aus der Saar-Pfalz-Straße kommend, in Fahrtrichtung Jägersburger Straße. Im Vorbeifahren touchierte der Fahrer des Astra den Außenspiegel eines geparkten Pkw. Als der Verursacher nach Wenden zur Unfallstelle zurückkehrte, war das mutmaßlich beschädigte Fahrzeug bereits weggefahren, vermutlich ohne den Unfallschaden bemerkt zu haben.

Bei dem geschädigten Fahrzeug soll sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben, der von einer Frau geführt wurde.

Die Geschädigte, sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

