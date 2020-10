POL-HOM: Zeugenaufruf Verkehrsunfall in Homburg B 423/Abfahrt BAB 6

Polizeiinspektion Homburg

Am 30.10.2020 um 11:55 Uhr kam es an der Anschlussstelle Homburg zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Autobahnabfahrt BAB 6 (Fahrtrichtung Saarbrücken) sowie der kreuzenden B 423. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine Verkehrsunfallbeteiligte (VW Polo blau) die besagte Abfahrt der BAB 6 und wollte nach links auf die B 423 abbiegen. Gleichzeitig befuhr die andere Verkehrsunfallbeteiligte die B 423 (Renault Clio silber) von Bexbach kommend in Fahrtrichtung Homburg. In der Folge kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Unfallörtlichkeit ist mittels Lichtzeichenanlage geregelt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden, für welchen der beiden Verkehrsunfallbeteiligten Grünlicht bzw. Rotlicht angezeigt wurde. Zum Unfallzeitpunkt sollen sich hinter den Verkehrsunfallbeteiligten mehrere Fahrzeuge befunden haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zur Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

