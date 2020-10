Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Rubenheimer Straße 75, 66399 Mandelbachtal

OT Erfweiler

Mandelbachtal (ots)

Am Abend des 24.10.2020 kommt es gegen 20:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Rubenheimer Straße in 66399 Mandelbachtal / OT Erfweiler. Hierbei wird ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter Sprinter mit HD-Kreiskennzeichen durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren stark beschädigt. Unmittelbar im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne die zur Schadensregulierung erforderlichen Feststellungen zu treffen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

