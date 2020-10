Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Diebstahl von Anhänger mit Arbeitsgeräten in Blieskastel-Alschbach.

PI Homburg (ots)

In der Nacht vom 22.10.2020 auf den 23.10.2020, im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr bis 09:00 Uhr, wurde auf einem Wiesengrundstück, welches an der Einmündung Alschbacher Weg/Gut Lindenfels in Blieskastel gelegen ist, versucht, einen Anhänger, welcher mit Arbeitsgeräten beladen wurde, zu entwenden. Der oder die Täter sind mutmaßlich bei der Tatausführung gestört worden, sodass sie von der weiteren Tatbegehung Abstand genommen haben und sich von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung entfernt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum versuchten Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell