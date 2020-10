Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Blieskastel Altheim

Blieskastel (ots)

Am 22.10.2020, zwischen 17:20 Uhr und 22:15 Uhr, ereignete sich ein Tageswohnungseinbruch in Abwesenheit der Bewohner in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Brenschelbacher Straße in Blieskastel Altheim. Der oder die bislang unbekannten Täter begaben sich im Tatzeitraum auf die Gebäuderückseite, hebelten dort ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Hier durchsuchten die Täter insgesamt fünf Zimmer, öffneten und durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten schließlich Bargeld und Schmuck. Anschließend verließ der oder die Täter das Anwesen auf dem Einstiegsweg und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 5000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

