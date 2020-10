Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Blieskastel-Aßweiler

Blieskastel (ots)

Am Samstag, 17.10.2020, hatte im Zeitraum von 10:10 Uhr bis 10:15 Uhr ein Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Sonderposten-Marktes in der Saar-Pfalz-Straße in Blieskastel-Aßweiler beim Ein/Ausparken einen geparkten Peugeot 206 im rechten hinteren Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zuzulassen.

Hinweise bitte an Polizeiinspektion Homburg unter der Tel. 06841-1060.

