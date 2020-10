Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude in Kirkel Limbach

Kirkel (ots)

Zwischen dem 17.10.2020, 18:30 Uhr, und dem 18.10.2020, 10:10 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter in Limbach, in der Straße "Im Teich", in eine Firma mit an-liegendem Kosmetikgeschäft eingebrochen. Durch die Täter wurden mehrere Fenster aufgehebelt und Schmuck, Motorsägen sowie eine geringe Menge an Bargeld entwendet.

Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 18.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

