Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Kfz.-Aufbruch und Diebstahl von Bordwänden in Homburg-Schwarzenbach

Homburg (ots)

Im Tatzeitraum von Samstag, den 17.10.2020, 23:30 Uhr, bis Sonntag, den 18.10.2020, 08:30 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Fahrzeuggespann (bestehend aus Lkw mit offener Ladefläche und Anhänger) in einer Einfahrt in der Straße "Am Wacken" in Homburg-Schwarzenbach aufgesucht.In der Folge lösten der oder die unbekannten Täter die Bordwände (aus Stahl und Aluminium) und die Aufbauten (Metallgitter) des Lkws und des Anhängers auf bislang unbekannte Art und Weise und entwendete diese anschließend. Das Führerhaus des Lkws versuchten die Täter zudem mittels Hebelwerkzeug aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der oder die Täter sahen anschließend von einer weiteren Tatausführung ab und verließen die Örtlichkeit mit o.g. Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

