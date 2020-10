Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Fischerhütte des ASV Blieskastel-Lautzkirchen

Blieskastel (ots)

Im Zeitraum von Freitag (16.10.2020), 16:00 Uhr bis Samstag 13:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Fischerhütte des ASV Lautzkirchen ein. Diese befindet sich am Bahnübergang zwischen Breitermühle und Bornbachtal. Es wurden mehrere Forst- und Gartengeräte (Kettensägen, Freischneider, Hochentaster), Geldkassetten mit Bargeld sowie Getränke entwendet. Durch das Überwinden der starken Einbruchssicherungen wurde massiver Schaden an Türen und Fenstern angerichtet, die Schadenshöhe beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell