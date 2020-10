Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 17.10.2020 kam es um 10:40 Uhr an einer Bäckerei in der Kleinottweilerstraße in Bexbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Fahren aus einer Parklücke zunächst gegen einen schwarzen BMW und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

