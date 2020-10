Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Bliesmengen-Bolchen

Mandelbachtal (ots)

Am 15.10.2020 kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Eschringer Straße in Bliesmengen-Bolchen. Der oder die Täter begaben sich hierbei während der Abwesenheit der Bewohnerin an ein rückwärtig gelegenes Fenster und hebelten dieses mit brachialer Gewalt auf, um im Anschluss sämtliche Schränke im Inneren des Anwesens zu durchwühlen. Hierbei erbeuteten die Täter Schmuck und andere Wertgegenstände in bisher unbestimmter Höhe. Die Täter verließen das Anwesen vermutlich wieder über die Rückseite des Hauses und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/106214

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell