Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg/Erbach

Homburg (ots)

In der Zeit vom 14.10.2020 bis zum 15.10.2020 kam es an einem Kreditinstitut in der Dürerstraße in Homburg/Erbach zu einem Unfallgeschehen. Hierbei kollidierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit dem Vordach der Bank und verursachte hieran Sachschaden. Der Fahrer flüchtete im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

