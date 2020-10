Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von zwei Kennzeichen auf dem Parkplatz des "KOI"

Homburg (ots)

Am Mittwoch, 14.10.2020, wurden zwischen 19:45 und 21:20 Uhr auf dem Besucherparkplatz des Schwimmbads "KOI", in der Kaiserslauterer Straße in Homburg, an zwei dort geparkten Pkw das jeweilige hintere Kennzeichen entwendet. Bei den Kennzeichen handelte sich um ein HOM-Kreiskennzeichen (angebracht an einem grauen Mercedes C 200) und um ein Nordhausener (NDH)-Kreiskennzeichen (angebracht an einem grauen VW Golf Sportsvan).

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell