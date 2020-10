Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf der Bundesautobahn 6

BAB 6, zw. Waldmohr und Homburg (ots)

Am 13.10.2020, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 6 von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Saarbrücken, etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Waldmohr, ein Verkehrsunfall. Ein Mann (51 Jahre) war mit seinem Pkw der Marke Citroen über ein auf der Fahrbahn liegenden Lkw-Reifen gefahren. Bei dem Reifen handelte es sich vermutlich um einen Ersatzreifen, der unzureichend an einem bislang unbekannten Lkw gesichert war. Am Pkw wurde durch die Kollision der rechte Vorderreifen und die Vorderachse beschädigt, weshalb der Pkw ins Schlingern geriet und zweimal mit der Mittelleitplanke kollidierte. Dem Fahrer gelang es schließlich den Pkw auf dem Standstreifen anzuhalten. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 55.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verlierer des Lkw-Reifens geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

