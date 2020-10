Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Tierkadaver in Höhe Sportplatz DJK Bexbach entsorgt

Bexbach (ots)

Am 12.10.2020 wurden der Polizei Homburg gegen 11:00 Uhr Überreste eines Tieres an einem Waldweg in Höhe des Sportplatzes der DJK Bexbach gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich um Reste eines ausgenommenen, gehäuteten Wildschweins handelt, das dort unsachgemäß entsorgt wurde.

Durch das Veterinäramt wurden die Überreste des Wildschweins entfernt. Die Polizei ermittelt wegen einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell