Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Kirkel-Altstadt (ots)

Am Sonntag, den 11.10.2020 gegen 03:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus in der Homburger Straße in 66459 Kirkel-Altstadt. Hierbei hebelte ein unbekannter Täter die Eingangstür des Anwesens auf und gelangte im Anschluss in eine Wohnung im Obergeschoss. Dort wurde der Täter durch eine Bewohnerin gestört und flüchtete über den Einstiegsweg zu Fuß in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nichts. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Po-lizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

