Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Kennzeichenschildern

Homburg, Bexbach (ots)

In der Nacht von Freitag, den 09.10.20 auf Samstag, den 10.10.20 wurden durch unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Poststraße in 66450 Bexbach die beiden Kennzeichenschilder (Homburger Kreiskennzeichen) samt Halterung an einem weißen Huyundai i10 abmontiert und entwendet.

Am Samstag, den 10.10.2020 zwischen 01:30 Uhr und 11:30 Uhr wurden an einem schwarzen 3er BMW ebenfalls die beiden Kennzeichenschilder (Homburger Kreiskennzeichen)ohne Halterung entwendet. Der BMW war zum Tatzeitraum in der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße in 66424 Homburg- Erbach geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060)in Verbindung zu setzen.

