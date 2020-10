Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl einer Tesla Limousine

Kirkel-Limbach (ots)

Am Donnerstag, 08.10.2020, wurde um 03:35 Uhr in der Straße "An der Sägemühle" in Kirkel-Limbach durch einen unbekannten Täter auf bislang unbekannte Art und Weise eine graue Tesla Limousine (E-Fahrzeug, Neuwert: 94.000 Euro) mit HOM-Kreiskennzeichen entwendet. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt auf einer Parkfläche vor einem Wohnanwesen abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen.

Nach der Tatausführung wurden durch den/die unbekannten Täter mehrere Gegenstände des Pkw-Besitzers, welche im Kofferraum des entwendeten Tesla abgelegt waren, aus dem Fahrzeug geworfen. Die Gegenstände wurden an der Einmündung "Hauptstraße/An der Sägemühle" (ca. 250 Meter von der Tatörtlichkeit entfernt) auf der Straße und in einem angrenzenden Grundstück aufgefunden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell