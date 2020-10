Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines BMW M2

Kirkel-Altstadt (ots)

In der Zeit vom 07.10.2020, 17:00 Uhr, bis 08.10.2020, 14:40 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen BMW M2 in der Hohlstraße in Kirkel-Altstadt entwendet. Der Pkw war auf einer frei zugänglichen Parkfläche vor einem Wohnanwesen geparkt.

Der schwarze BMW war quasi fabrikneu, er wurde vor drei Wochen erstmalig zugelassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

