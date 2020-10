Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung im Blumengarten

Bexbach (ots)

In der Zeit von Dienstag, 06.10.2020, 16:00 Uhr, auf Mittwoch, 07.10.2020, 07:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Vandalismus in der Damentoilettenanlage des Pavillons im Blumengarten in Bexbach. Die bislang unbekannten Täter verstopften die Toiletten mit Papier und rissen einen Heizkörper aus der Verankerung, worauf eine größere Menge Wasser auslief. Zudem wurden ein Abfallkorb sowie ein Seifenspender beschädigt.

Bereits am vergangenen Wochenende (02.10.2020 bis 05.10.2020) kam es in der Herrentoilette zu einer ähnlich mutwilligen Zerstörung der Anlage.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

