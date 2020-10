Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Transporters in Breitfurt

Breitfurt (ots)

In der Zeit vom 6.10.2020 auf 07.10.2020 wurde in Breitfurt ein grüner Transporter der Marke VW, Typ T4, entwendet. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls auf einem Hofgelände in der Straße "Wiesenweg" abgestellt. Auffällig an dem gestohlenen Transporter ist, dass die Heckscheibe mit zahlreichen Aufklebern versehen ist.

Es entstand ein Sachschaden im 5stelligen Bereich.

Hinweise bitte an PI Homburg 06841 1060 oder an das Polizeirevier Blieskastel 06842/9270.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell