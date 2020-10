Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Homburg-Erbach

Homburg-Erbach (ots)

Bislang unbekannte Täter zerstachen in der Zeit vom 03.10.2020, 09:00 Uhr, und 04.10.2020, 07:00 Uhr, an einem weißen Peugeot, der in der Nahestraße in Homburg abgestellt war, einen Reifen. Der Pkw war bereits in der Vergangenheit Ziel von Sachbeschädigungen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg, Telefon: 06841/1060.

