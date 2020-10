Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht, Geschädigter gesucht

Bexbach (ots)

Am Freitag, 25.09.2020, ereignete sich gegen 00:00 Uhr in Bexbach, vermutlich im Bereich der Hochstraße in Fahrtrichtung Verkehrskreisel, ein Verkehrsunfall, infolge dessen ein vermutlich rechts geparkter Pkw/Lkw von einem vorbeifahrenden Opel-Zafira gestreift und hierbei nicht unerheblich beschädigt wurde.

Die Unfallverursacherin meldete den Verkehrsunfall erst einige Stunden später der Polizei. Die Fahrerin des Opel Zafira konnte die Unfallörtlichkeit jedoch nicht genau benennen und auch keine konkreten Angaben zu dem geschädigten Fahrzeug machen. Nach derzeitigen Ermittlungen könnte es sich um ein blau oder grün lackiertes Fahrzeug handeln.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg, Tel.: 06841-1060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell