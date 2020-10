Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verunreinigung mit Altöl

Bliemengen-Bolchen (ots)

In der Nacht von Sonntag (04.10.2020) auf Montag (05.10.2020) wurde in der Gräfinthaler Straße in Bliesmengen-Bolchen durch eine bislang unbekannte Person Altöl in den Vorgarten eines Wohnhauses sowie auf den davor verlaufenden Gehweg geschüttet. Hierdurch wurden die betroffenen Bereiche stark verunreinigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, und/oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

