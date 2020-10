Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Cranachstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am 03.10.2020, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Cranachstraße in Homburg-Erbach. In Höhe des Edeka-Marktes fuhr der Fahrer eines BMW aus bislang unbekannten Gründen auf das Heck eines vorausfahrenden Fahrzeuges auf. Im Anschluss wendete er auf der Fahrbahn und entfernte sich zügig in Richtung Lappentascher Straße.

Gefahndet wird seither nach einem dunklen 3er BMW mit erheblichem Frontschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Homburg (06841-1060)in Verbindung zu setzen.

