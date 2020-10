Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung einer Haustür in Homburg-Jägersburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 24.09.2020, 18:30 Uhr, auf den 25.09.2020, 08:00 Uhr, wurde in der Saar-Pfalz-Straße in Homburg-Jägersburg die Hauseingangstür eines Wohnhauses mit integrierter Arztpraxis beschädigt. Bislang unbekannter Täter schlug oder trat mit unbekanntem Gegenstand die Glaseinfassung der Hauseingangstür ein, wodurch die äußere Scheibe der doppeltverglasten Tür beschädigt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

