Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zeugen gesucht! Verkehrsunfall in Limbach

Kirkel-Limbach (ots)

Am 30.09.2020, gegen 20:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich "Auf der Windschnorr (L119)/Zweibrücker Straße (L222)" zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein Pkw Dacia befuhr den Kreuzungsbereich von Kirkel kommend in Richtung Homburg. Zeitgleich passierte ein VW Golf, der aus Richtung Beeden in Richtung Kirkel fuhr, den Kreuzungsbereich. Hierauf kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell