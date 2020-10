Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Am 30.09.2020, gegen 14:05 Uhr, kam es in der Entenmühlstraße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein VW Golf befuhr die Straße in Richtung "Am Stadtbad". Dabei wurde der Pkw von einem entgegenkommenden Fahrzeug am Außenspiegel gestreift. Während die Fahrerin des VW Golf anhielt, fuhr der andere Pkw unerlaubt weiter.

Laut Zeugenaussage soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Fahrzeugführer sei ein Mann, ca. 30 Jahre, mit längeren Haaren, gewesen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg (Tel.:06841/1060) in Verbindung zu setzen.

