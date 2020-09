Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Hinweis auf einen Kinderansprecher

Gersheim-Walsheim (ots)

Am Montag (28.09.2020) wurde ein 7-Jähriger gegen 17:00 Uhr in der Gersheimer Straße in Walsheim von einem Unbekannten aus einem roten Kleinbus heraus angesprochen. Der Junge war zu diesem Zeitpunkt dort mit seinem Fahrrad unterwegs. Sein Vater befand sich in unmittelbarer Nähe, hatte jedoch keinen Einblick auf seinen Sohn, als dieser von dem Unbekannten angesprochen wurde.

Nach Angaben des Kindes wurde er von dem Unbekannten gefragt, ob er sein Fahrrad stehen lassen will und stattdessen mit ihm weiterfahren will. Der 7-Jährige reagierte hierauf richtig, er gab dem Mann keine Antwort und fuhr sofort zurück zu seinem Vater. Dieser konnte das von seinem Sohn beschriebene Fahrzeug jedoch nicht mehr feststellen.

Die Eltern informierten umgehend die Polizei Homburg, welche dem Hinweis nachging. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des roten Kleinbusses.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel.06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Hinweise der Polizei:

"Kinderansprecher" sorgen in der Bevölkerung für große Besorgnis und Unsicherheit. Der Grat zwischen Information zur Sensibilisierung der Kinder und ihrer Einschüchterung ist schmal. Daher sind einfache Regeln und klare Absprachen die beste Orientierung für Ihre Kinder. Besprechen Sie mit Ihrem Kind Folgendes:

- Wer darf es im Auto mitnehmen! - Wer darf es von der Schule, von der Freizeitstunde usw. abholen!

Absprachen müssen insbesondere den Fall berücksichtigen, wenn Sie z. B. durch Arbeit, Unfall usw. verhindert sein sollten. Realitätsnahe Rollenspiele sollten in jedem Fall vermieden werden, um Kinder nicht zu verängstigen.

Wenn Ihnen Ihr Kind von einem sogenannten Kinderansprecher erzählt, reagieren Sie besonnen und überlegt:

- Loben Sie Ihr dafür, dass es sich Ihnen anvertraut. - Lassen Sie das Kind frei erzählen, ohne "bohrende" Nachfragen zu stellen. - Geben Sie dem Kind keine Details vor und melden Sie bei der Polizei.

Eine "Informationsverbreitung" beispielsweise über soziale Netzwerke wie Facebook, Whatsapp ist häufig kontraproduktiv und führt zu einer Vielzahl von "Fehlmeldungen", die die Ermittlungsarbeiten behindern oder erschweren können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell