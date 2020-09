Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr im Zeitraum von Freitag dem 25.09.2020 ca. 23:00 Uhr bis Samstag 26.09.2020 um 12 Uhr die Drosselstraße in Bexbach. Auf Höhe der Hausnummer 36 kollidierte der Fahrzeugführer, vermutlich handelt es sich um einem Lkw, mit dem Gartenzaun des dortigen Anwesens. An dem Zaun entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (Tel.:06841/1060) in Verbindung zu setzten.

