Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Zeit von Donnerstag, 24.09.2020 - 19:30 Uhr bis Freitag, 25.09.2020 - 06:00 Uhr vermutlich mit einem Pkw die Wellesweilerstraße in Bexbach aus Richtung Bexbach-Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung Wellesweiler. In Höhe des Anwesens Wellesweilerstraße 1 kam er vermutlich nach links von seiner Fahrspur ab und touchierte einen in entgegengesetzter Fahrtrichtung rechts geparkten blauen Mercedes Benz CX180 mit PS-Kreiskennzeichen. Hierbei wurde der linke Außenspiegel sowie der Radlauf vorne und hinten links an dem Mercedes beschädigt. Zum Unfallzeitpunkt stand der Mercedes in einer gekennzeichneten Parkbucht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg, 06841-1060

