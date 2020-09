Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl Am Steinhübel in Homburg

Homburg (ots)

In der Nacht vom 22.09. auf den 23.09.2020 entwendete ein bislang unbekannter Täter vor dem Anwesen Am Steinhübel 16 in Homburg ein graues Herren-City-Bike der Marke Globus mit weißer Aufschrift. Das Rad war mittels eines Drahtschlosses gegen Wegnahme gesichert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (Tel.:06841/1060) in Verbindung zu setzen.

