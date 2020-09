Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Dachdeckerbetrieb in Kirkel-Altstadt mit Entwendung mehrerer hochwertiger Werkzeuge

Kirkel (ots)

Am 22.09.2020 gegen ca. 22:30 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet Am Zunderbaum in der Gemarkung Kirkel-Altstadt. Die bislang unbekannten Täter drangen nach Einwerfen einer Glastür in das Gebäude ein und entwendeten dort verschiedene hochwertige Maschinen und Geräte, welche auf die Ladefläche eines vor Ort stehenden Firmenfahrzeugs verbracht wurden. Mit dem Fahrzeug (Daimler-Benz, offener Sprinter) wurde das Stehlgut von der Ört-lichkeit verbracht. Der Klein-LKW konnte im späteren Verlauf am Sportplatz des TuS Lappentascherhof in Homburg ohne Diebesgut festgestellt werden. Die Schadenssumme rangiert nach erster Einschätzung im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg (Tel.:06841/1060) in Verbindung zu setzten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell