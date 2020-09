Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Einbruch in Firmengelände

Homburg-Schwarzenacker (ots)

Über das letzte Wochenende versuchten unbekannte Täter durch Überwinden des Tores an der Zufahrt der Firma KFV Bickelmann auf selbigem Gelände einzubrechen. Hierfür wurde an dem Zufahrtstor in der Bierbacher Straße manipuliert. Zur Vollendung der Tat kam es nicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Poli-zei in Homburg (Tel.:06841/1060) in Verbindung zu setzten.

