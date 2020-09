Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzung

Blieskastel-Aßweiler (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (20.09.), gegen 01:00 Uhr, kam es in der Saar-Pfalz-Straße in Blieskastel-Aßweiler zwischen zwei männlichen Personen nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zu einem Gerangel, bei dem beide zu Boden fielen. Nun mischte sich die weibliche Begleiterin des einen Mannes ein und trat mit dem Fuß gegen den Kopf des anderen Mannes, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt. Die Frau flüchtete anschließend mit ihrem männlichen Begleiter von der Örtlichkeit. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

