Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Kirkel-Limbach (ots)

Am Samstag (19.09.) kam es gegen 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 26-jährigen in Kirkel-Limbach. Der bislang unbekannte Verursacher befuhr die Straße "Bierbacher Weg" in unbekannter Richtung und kollidierte kurz vor der Einmündung "Auf der Windschnorr" mit einem geparkten grauen VW Passat. Dieser wurde am Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg (06841-1060).

