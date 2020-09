Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rollstuhlfahrerin stürzt in Jägersburger Weiher

Homburg (ots)

Am frühen Nachmittag des 18.09.2020 kam es im Naherholungsgebiet Jägersburg zu einem Einsatz der freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Auf dem Fußweg im Bereich der Weiheranalage kam eine 72-jährige Rollstuhlfahrerin bei unwegsamem Gelände zu Fall und stürzte aus ihrem Rollstuhl ins Wasser. Aufgrund der in diesem Bereich geringen Tiefe des Gewässers bestand zu keiner Zeit Lebensgefahr. Die Dame wurde durch das Sturzgeschehen nicht verletzt, jedoch zur medizinischen Überprüfung in ein Krankenhaus gefahren.

