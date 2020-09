Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verdacht des Verkehrsunfalles in Kirkel-Limbach

Homburg (ots)

Am 18.09.2020 ereignete sich vor der Bäckerei Leibrock in Kirkel-Limbach eventuell ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer meldete nachträglich, dass er wahrscheinlich mit einem in der Zeit von 07:00 bis 07:30 Uhr vor der Bäckerei abgestellten roten Kleinwagen kollidiert sei. Der eventuell beschädigte Pkw konnte nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, und insbesondere der Fahrer des eventuell beschädigten Pkw werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, Telefon: 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

