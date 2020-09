Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl Baustoffhandel in Bexbach

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 17.09. bis 18.09.2020 kam es zu einem Einbruch in eine Werk-zeughalle von einem Baustoffhandel in der Straße Am Kraftwerk in Bexbach. Dabei wurden mehrere hochwertige gebrauchte Elektromaschinen entwendet. Der Abtransport des Diebesgutes erfolgte nach derzeitigen Erkenntnissen über ei-nen Feldweg, der sich zwischen dem dortigen Weiher und des Baustoffhandels befindet.Bereits im Zeitraum vom 15. bis 16.09.20 kam es zu einem Einbruch in die selbe Werkzeughalle. Bei dieser Tat wurde allerdings nichts entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- DGL

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell