Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Kaiserslauter Straße

Homburg-Bruchhof (ots)

Am 16.09.2020, gegen 20:20 Uhr, kam es in der Kaiserslauterer Straße in Homburg, zwischen den Anwesen 81 und 85, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person. Ein 29-jähriger Mann aus Homburg kam mit seinem Pkw Suzuki (KL-Kreiskennung) nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Pkw Dacia (HOM-Kreiskennung). Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Homburg verbracht.

Nach derzeitigen Ermittlungen könnte ein Schwächeanfall des 29-jährigen Homburgers unfallursächlich sein.

Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06841/1060 bei der Polizeiinspektion Homburg zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell