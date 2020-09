Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in der Kaiserslauterer Straße

Homburg-Bruchhof (ots)

Am 16.09.2020, gegen 20:20 Uhr, kam es in der Kaiserslauterer Straße in Homburg, zwischen den Anwesen 81 und 85, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person. Ein 29-jähriger Mann aus Homburg kam mit seinem Pkw Dacia nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Pkw. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Homburg verbracht.

Nach derzeitigen Ermittlungen könnte ein Schwächeanfall des 29-jährigen Homburgers unfallursächlich sein.

Wer Angaben zu dem Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06841/1060 bei der Polizeiinspektion Homburg zu melden.

