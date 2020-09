Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Pkw zerkratzt

Homburg-Reiskirchen (ots)

Am 12.09.2020 kam es im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr bis 20:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Pkw Mercedes Benz. Das Fahrzeug war in einer Hofeinfahrt in Paulstraße abgestellt, als es von einem unbekannten Täter unter Zuhilfenahme eines Gegenstandes zerkratzt wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

