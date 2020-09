Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vorsicht an der Haustür! Betrügerische Messer- und Scherenschleifer in Blieskastel unterwegs

Blieskastel (ots)

Am Morgen des 15.09.2020, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, waren in Blieskastel-Blickweiler zwei Männer unterwegs, welche sich als professionelle Scheren- und Messerschleifer ausgaben. Die Männer boten Anwohnern an der Haustür ihre Dienste an. In mindestens einem Fall wurden die angeblichen Handwerker mit dem Schärfen von Messern beauftragt. Erst nachdem ein dreistelliger Bargeldbetrag durch den Auftraggeber entrichtet wurde und die Täter sich bereits entfernt hatten, stellte der Auftraggeber fest, dass die Messer stumpfer als vorher waren.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Homburg (Tel.: 06841/1060) zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dubiosen Haustürgeschäften, da es sich hierbei nicht selten um Trickbetrügereien handelt.

Tipps der Polizei: - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. - Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür. Die angebotenen Gegenstände (z. B. Teppiche, Schmuck, Besteck) oder Handwerkerleistungen sind meist nur geringwertig oder gar wertlos. - Lassen Sie keinen Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

