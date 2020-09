Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruch in Apotheke

Blieskastel-Mitte (ots)

Zwischen dem 13.09.2020, ca. 01:30 Uhr, und dem 14.09.2020, 06:30 Uhr, wurde in eine Apotheke in der Zweibrücker Straße in Blieskastel eingebrochen. Zur Tatausführung wurde u. a. eine Tür aufgehebelt. Durch den bislang unbekannten Täter wurde nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld entwendet.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Homburg (Tel.: 06841/1060) zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell