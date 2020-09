Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Mittwoch den 09.09.2020, in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 13:00 Uhr, ereignete sich in der Unteren Allee ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein schwarzer BMW X1, welcher unmittelbar vor dem Saarpfalz-Gymnasium geparkt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer an der Beifahrerseite beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

