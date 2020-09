Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wiederholte Diebstähle von Grabschmuck auf dem Friedhof in Homburg-Beeden

Homburg (ots)

Wie hiesiger Dienststelle bekannt wurde, kam es in der Vergangenheit auf dem Friedhof in Homburg-Beeden vermehrt zu Diebstählen von Grabutensilien wie Blumen, Grableuchten, Gestecke etc. Teilweise wurde das Stehlgut auf andere Gräber des gleichen Friedhofes wieder aufgestellt bzw. eingepflanzt.

Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg

HOM- ESD

Eisenbahnstraße 40

66424 Homburg

Telefon: 06841/1060

E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell