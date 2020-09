Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg-Beeden

Homburg (ots)

Zwischen dem 07.09.2020 (16:00 Uhr) und dem 09.09.2020 (08:50 Uhr) ereignete sich in der Blieskasteler Straße in Beeden ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein grauer Citroen XSARA an der linken Fahrzeugfront leicht beschädigt. Der Pkw war in der Blieskasteler Straße (zwischen der Grundschule und der Einmündung Kraftwerkstraße) am Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

